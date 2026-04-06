Матильда Кшесинская: История женщины, по очереди сводившей с ума самых влиятельных мужчин Российской империи

Представьте Петербург начала ХХ века. Императорский балет. Пока одни балерины падали в обморок от изнеможения, одна миниатюрная полька ростом 153 см выделывала такие па, что у мужчин подкашивались колени. Матильда Кшесинская была хороша не только в балете, но и в совершенстве владела техникой обольщения даже самых влиятельных людей страны! И знаете, что самое забавное? Ей за это даже ничего не предъявили. Ни клеймо «ведьмы», ни «разлучницы» — только титулы, дворцы и любовь до гроба. Life.ru разобрался в биографии женщины, которая свела с ума самых влиятельных мужчин Российской империи, и готов вас удивить!

Матильда Кшесинская: Кем была эта женщина?

Матильда Кшесинская: биография и жизнь знаменитой балерины. Фото © Wikipedia / Yakov Vladimirovich Steinberg

Матильда Феликсовна Кшесинская родилась в семье танцовщика. Девочка с пелёнок привыкла к сценической жизни. Были ли у неё политические взгляды? Весьма размытые. Неважно, кто у власти — царь или временное правительство, главное — чтобы давали танцевать и не мешали крутить романы. Ходили слухи, что именно через её руки проходили гигантские откаты на военных заказах. Она была не просто балериной, а, по сути, одним из теневых олигархов империи. Когда её любовник Сергей Михайлович заведовал артиллерией, все заводы работали на её друзей. Бизнес-леди XIX века, только в пачке. Но давайте обо всём по порядку! Кто был первым любовником Матильды?

Первый роман: Николай II

Николай II и Матильда Кшесинская: роман, у которого не было шансов на будущее. Фото © Wikipedia / Wikipedia

В 1890 году 17-летняя Маля окончила театральное училище. На выпускном присутствовала вся царская семья. Император Александр III увидел юную балерину, посадил её за стол рядом с наследником Николаем и, по легенде, сказал: «Смотрите, только не флиртуйте слишком сильно». Цесаревич Николай, скромный и застенчивый, не устоял. У молодых людей завязался роман, который длился несколько лет. Но у этих отношений не было будущего, статус Николая обязывал жениться на женщине голубых кровей. Так что связь с балериной пришлось оборвать, а в 1894 году император женился на известной нам Александре Фёдоровне. Расстроилась ли Матильда? Да, в своих мемуарах балерина называла это расставание болезненным. Расклеилась? Ни в коем случае!

Второй любовник: Сергей Михайлович

Князь Сергей Михайлович Романов: кем был второй любовник Матильды Кшесинской? Фото © Wikipedia / Wikipedia

Следующим партнёром балерины стал великий князь Сергей Михайлович. Мужчина был не просто родственником царя, а «главным артиллеристом» страны. То есть человеком, который распределял миллионные заказы на пушки и снаряды. И тут начинается самое интересное. Матильда крутила с Сергеем роман, но… она не собиралась ограничиваться одним мужчиной. Она жила по принципу: что вы, господа, такие скучные? Сергей Михайлович души в ней не чаял. Именно благодаря ему и, скажем прямо, взяткам Матильда стала невероятно богатой. У неё были дворцы, особняки и даже собственная электростанция в Стрельне.

Ещё одна любовь Матильды Кшесинской — Андрей Владимирович

Роман великого князя Андрея Владимировича с балериной Матильдой Кшесинской: почему все знали, но ничего не делали? Фото © Wikipedia / Фотоателье «Боассон и Эгглер»

Но тут незадача… Живя с Сергеем, Матильда влюбилась в другого мужчину. И не в кого-то, а в великого князя Андрея Владимировича! Представьте ситуацию: один любовник платит за всё, а другой дарит цветы и страсть. Как вам такой расклад? И самое безумное то, что все знали об этом. Двое членов императорской фамилии делили одну женщину. Сергей Михайлович тоже знал про соперника и ревновал, но уйти не мог. Вот настолько он её любил, что готов был терпеть всё. Но основной краш-тест его преданности произошёл чуть позже.

Кто отец ребёнка Матильды Кшесинской?

Матильда Кшесинская: кто был отцом её ребёнка? Фото © Wikipedia

В 1902 году у Матильды родился сын. Вот только от кого? Итак, официальная версия Российской империи: отцом считался Сергей Михайлович. Мальчика так и записали — Сергеевич, дали дворянство и фамилию Красинский. А вот согласно народной версии, отцом был Андрей Владимирович. Самой же Матильде было всё равно на сплетни. Она считала, что раз Андрей не может её официально признать, значит ребёнок будет носить фамилию Красинский. Сергей Михайлович, понимая, что, возможно, растит чужого сына, всё равно боготворил мальчика и обеспечил его будущее.

Как Матильда пережила революцию?

Матильда Кшесинская: как знаменитая сердцеедка пережила революцию? Фото © РИА «Новости»

Когда грянула революция 1917 года, все побежали. Но Кшесинская не все, она решила судиться! Когда большевики захватили её особняк на Кронверкском проспекте, Матильда наняла адвоката и подала в суд на саму партию большевиков. В иске было указано: выселить «товарища Ленина и компанию» из её гостиной.

И о чудо! Суд принял её сторону. Балерина выиграла дело у Ленина! Правда, воспользоваться победой не удалось — большевики, конечно, не съехали, а сам Ленин именно с её балкона читал свои «Апрельские тезисы». Но сам факт: женщина, у которой отняли всё, нашла в себе наглость отсудить дворец у вождя мирового пролетариата. Это достойно уважения.

Спутся время она уехала на юг России, потом в эмиграцию во Францию. И только спустя годы, когда страсти улеглись, Матильда наконец вышла замуж. За кого? Ну конечно же, за «второго» отца своего сына — князя Андрея Владимировича. И снова она в шелках! Матильда даже получила титул Светлейшей княгини Романовской-Красинской. Сергей Михайлович остался в России и был расстрелян большевиками в 1918-м. Он так и умер, обожая её!