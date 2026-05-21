«Не афишируют, но едут»: В МИД рассказали о западных бизнесменах на ПМЭФ

Западные предприниматели продолжают проявлять интерес к Петербургскому международному экономическому форуму. Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский сообщил, что бизнесмены направляют заявки на участие, однако предпочитают не афишировать этого.

«Западные бизнесмены направляют заявки, регистрируются. Они тоже, опять-таки, это не афишируют. Может быть, они даже не выступают, но проводят контакты на полях форума», – сказал дипломат в интервью РИА «Новости».

Напомним, ПМЭФ в этом году пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее Life.ru писал, что на ПМЭФ-2026 пройдут сессии о бизнесе и культуре России и США. Инициатором выступает Американская торговая палата в России.