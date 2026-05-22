Путин заявил, что программа его участия в ПМЭФ будет очень насыщенной

Президент России Владимир Путин сообщил, что его график на Петербургском международном экономическом форуме будет плотным. Об этом он заявил, комментируя приглашение посетить демонстрацию модернизированного самолёта Ил-114-300 в Пулкове.

«Программа свёрстана наверняка, много всяких мероприятий», — сказал глава государства.

При этом президент добавил, что постарается посетить показ новой авиационной техники. Петербургский международный экономический форум в этом году пройдёт с 3 по 6 июня.

Ранее Life.ru сообщал, что в этом году ПМЭФ впервые посетит официальный представитель США. Им будет глава Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Он известен как основатель Национального фонда памятников США и эксперт Всемирного фонда памятников по России.