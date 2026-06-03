Представитель США на ПМЭФ признался в давней любви к России

«У меня десятилетия истории в России. Любовь к России у меня с самого детства», — сказал он РБК.

Родни Мимс Кук-младший — американский архитектор и общественный деятель, с 2025 года возглавляющий Комиссию по изящным искусствам при президенте США. Родился в 1956 году в Атланте, получил инженерное образование, основал собственное архитектурное бюро и Фонд национальных памятников. Известен как последовательный сторонник неоклассической традиции: среди его крупных проектов — музей штата Джорджия и триумфальная арка в Атланте. Много лет сотрудничает с королём Карлом III, был соучредителем Фонда архитектуры принца Уэльского. Ранее уже посещал Россию — читал лекции в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне и усадьбе «Архангельское», участвовал в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря. В 2026 году впервые за несколько лет представляет США на Петербургском международном экономическом форуме.