Трамп лично дал добро на приезд представителя США на ПМЭФ
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Президент США Дональд Трамп дал добро на поездку американского представителя на ПМЭФ. Об этом глава Комиссии по изящным искусствам при администрации главы Белого дома Родни Мимс Кук-младший заявил журналистам.
По его словам, поездку согласовал также Госдепартамент США. Кук отметил, что был приглашён на форум представлять американскую сторону.
«Я был приглашён приехать сюда, на этот экономический форум. И президент, и Госдепартамент позволили мне приехать», — цитирует американского представителя РБК.
В ходе беседы представитель США акже порассуждал о том, что могло бы объединить две страны в культурной плоскости. По его мнению, такой основой способна выступить христианская вера. «Думаю, церковь — это хороший путь вновь сблизить народы, что очень нужно миру сегодня», — ответил он на вопрос о культурном обмене.
Свои слова гость форума подкрепил признанием в давних чувствах к стране-хозяйке мероприятия. «Любовь к России у меня с самого детства», — отметил он, добавив, что его история взаимоотношений с ней насчитывает десятилетия.
От культурной темы выступающий перешёл к архитектурным проектам на родине. Он представил концепцию реконструкции нью-йоркского Пенсильванского вокзала, которую планируется осуществить под патронажем действующей администрации.
Задумка, по словам чиновника, уже обрела форму благодаря его давнему другу и известному архитектору Ричарду Кэмерону. Тот спроектировал возвращение исторического облика станции так, что оригинальное строение вписывается в целый городской квартал, включая современный комплекс Мэдисон-сквер-гарден.
Ранее Life.ru рассказывал, что на ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербург впервые за почти десять лет приедут представители Вашингтона. Кроме того, Американская торговая палата в России совместно с Фондом «Росконгресс» проведут бизнес-диалог «Россия—США». По словам Кука, Москва и Вашингтон заново могут «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу.
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