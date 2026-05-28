На ПМЭФ-2026 приедут представители Дональда Трампа и делегация США

Представители США примут участие в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года. На площадке ПМЭФ состоятся мероприятия, посвящённые культурному и деловому диалогу между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресса.

Участие в форуме подтвердил представитель главы Белого дома Дональда Трампа — председатель комиссии по изящным искусствам Родни Кук. Он станет участником сессии «Россия — США: диалог культур». Кроме того, Американская торговая палата в России совместно с Фондом «Росконгресс» проведут бизнес-диалог «Россия—США». В рамках мероприятия планируется обсудить перспективы взаимодействия между российскими и американскими компаниями, а также возможные совместные проекты в условиях новой глобальной экономической реальности.

«Широкое международное представительство ПМЭФ-2026 подтверждает, что Форум сохраняет значение ключевого мирового пространства для выстраивания партнерства, обмена опытом и формирования новых направлений сотрудничества», – отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, уже более 130 стран и территорий подтвердили своё участие в ПМЭФ. Среди участников — представители органов власти, международных организаций, бизнеса, научного и экспертного сообщества, а также СМИ. Кобяков отметил, что форум последовательно укрепляет свою роль платформы, где государства, бизнесы и международные организации могут вести открытый и содержательный диалог, основанный на доверии, уважении и общих интересах

Петербургский международный экономический форум пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продолжает подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму. Глава государства направил участникам мероприятия приветственную телеграмму. Как подчеркнул лидер, форум по традиции объединяет ведущих политиков и представителей деловых структур, учёных и общественников.