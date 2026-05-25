Песков сообщил, что Путин продолжает подготовку к ПМЭФ

Президент Владимир Путин продолжает подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Продолжается подготовка и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму (ПМЭФ). Было соответствующее приветствие президента уже опубликовано, текст доступен», — сказал Песков журналистам.

Форум в этом году пройдёт с 3 по 6 июня. Мероприятие является ключевой деловой площадкой для обсуждения экономических вопросов и привлечения инвестиций. Ожидается, что в нём примут участие представители бизнеса и власти из многих стран мира.

Напомним, президент Владимир Путин уже направил приветствие гостям и организаторам XXIX Петербургского международного экономического форума. Российский лидер пожелал участникам успехов и всего самого доброго. Глава государства подчеркнул, что форум по традиции объединяет ведущих политиков, представителей бизнеса, учёных и общественников, которые обсудят актуальные вопросы политики и экономики, а темой ПМЭФ‑2026 заявлен «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему».