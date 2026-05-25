Путин направил приветственную телеграмму гостям ПМЭФ-2026

Владимир Путин обратился с приветствием к гостям и организаторам XXIX Петербургского международного экономического форума, который состоится 3–6 июня. Текст телеграммы опубликован на официальном портале Кремля.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на XXIX Петербургском международном экономическом форуме. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — говорится в послании российского лидера. ПМЭФ–2026 пройдёт в северной столице с 3 по 6 июня.

Как подчеркнул глава государства, по традиции форум объединяет ведущих политиков и представителей деловых структур, учёных и общественников. Они обсудят актуальные вопросы политики и экономики. Темой ПМЭФ-2026 станет «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему». Она отражает фундаментальные запросы современного этапа развития: в наши дни, когда отношения между странами сталкиваются с вызовами, каких не было ранее, равноправный диалог особенно востребован.

Ранее Владимир Путин заявил, что его программа на ПМЭФ-2026 будет очень насыщенной. Кстати, США впервые отправят на мероприятие своего официального представителя — главу Федеральной комиссии по изящным искусствам Родни Мимса Кука. Этот человек также является создателем Национального фонда памятников Соединённых Штатов и выступает как специалист Всемирного фонда памятников по российскому направлению.