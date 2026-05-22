Путин пообещал посмотреть модернизированный Ил-114 во время ПМЭФ

Президент России Владимир Путин заявил, что постарается найти время, чтобы ознакомиться с модернизированным региональным самолётом Ил-114, который планируют представить в Пулкове в рамках ПМЭФ.

Об этом ему сообщил участник программы «Время героев», первый заместитель директора филиала ОАК — Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина Денис Погодин.

Путин отметил, что постарается посетить экспозицию, несмотря на насыщенную программу форума. По его словам, он с интересом хотел бы посмотреть новый летательный аппарат.

Российский турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114-300 успешно завершил дополнительную серию сертификационных испытаний в условиях Арктики. В ходе проверок специалисты оценили работу пилотажно-навигационного комплекса, включая инерциальную систему БИНС-2015. По словам управляющего директора АО «Ил» Даниила Бренермана, самолёт долетел практически до района Северного полюса. Далее программу испытаний планируют продолжить: летом — проверка при высоких температурах, а к началу осени — тестирование эксплуатации на грунтовых взлётно-посадочных полосах.