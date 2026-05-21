В УЗГА опровергли данные о заморозке проекта самолёта «Ладога»

На Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) опровергли слухи, что проект самолёта «Ладога» (ТВРС-44) заморожен на неопределённое время. Там заверили что никаких решений о приостановке не принималось — сейчас воздушное судно готовят к первому полёту.

«Информация о приостановке проекта турбовинтового самолёта ТВРС-44 «Ладога» некорректна — на текущей стадии разработки подобные решения не принимались. В настоящий момент с самолётом проводятся работы для обеспечения его первого полёта», — говорится в сообщении.

При этом на заводе уточнили: учитывая, что другой региональный самолёт Ил-114-300 уже почти готов, а рынок для таких машин ограничен, «Ладогу» могут переделать в грузовую версию.

Ранее появилась информация, что разработку российского регионального самолёта «Ладога» (ТВРС-44) приостановили. Главный конструктор уточнил, что самолёт «Ладога» и весь научно-технический задел передали в ведение Минобороны для создания на базе ТВРС-44 либо рамповой грузовой, грузовой с боковой дверью или пассажирской версии. Борт решено разработать в интересах МО РФ.