Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 09:15

Проект российского самолёта «Ладога» приостановлен и передан в ведение МО

Обложка © Wikipedia / Merkatolog

Обложка © Wikipedia / Merkatolog

Разработка российского регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога» приостановлена. Весь накопленный научно-технический задел решено передать Министерству обороны. Об этом сообщил главный конструктор транспортных самолётов Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков.

«Самолёт и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолёта ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны», — сказал Меренков.

При этом первый полёт состоится, поэтому планируется достроить самолёт и поднять его в небо в 2026 году. «Ладога» создавалась как замена устаревшим Ан-24, Ан-26 и Як-40. Вместимость базовой пассажирской версии составляла 44 человека. Первый полёт опытного образца, несмотря на смену вектора, разрешено провести в текущем году.

Россия вошла в редкий клуб из-за нового Су-57Д
Россия вошла в редкий клуб из-за нового Су-57Д

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что российская авиационная промышленность полностью импортозаместила самолёты менее чем за пять лет, назвав эту работу уникальной (в мировой практике на создание самолёта при наличии готовых наработок, включая подходящий двигатель, может уходить до 10 лет — от начала разработки до первого вылета).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar