Проект российского самолёта «Ладога» приостановлен и передан в ведение МО

Разработка российского регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога» приостановлена. Весь накопленный научно-технический задел решено передать Министерству обороны. Об этом сообщил главный конструктор транспортных самолётов Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков.

«Самолёт и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолёта ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны», — сказал Меренков.

При этом первый полёт состоится, поэтому планируется достроить самолёт и поднять его в небо в 2026 году. «Ладога» создавалась как замена устаревшим Ан-24, Ан-26 и Як-40. Вместимость базовой пассажирской версии составляла 44 человека. Первый полёт опытного образца, несмотря на смену вектора, разрешено провести в текущем году.