Проект российского самолёта «Ладога» приостановлен и передан в ведение МО
Обложка © Wikipedia / Merkatolog
Разработка российского регионального самолёта ТВРС-44 «Ладога» приостановлена. Весь накопленный научно-технический задел решено передать Министерству обороны. Об этом сообщил главный конструктор транспортных самолётов Уральского завода гражданской авиации Сергей Меренков.
«Самолёт и весь научно-технический задел решено передать в ведение Министерства обороны для создания на базе самолёта ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской. Но в интересах Минобороны», — сказал Меренков.
При этом первый полёт состоится, поэтому планируется достроить самолёт и поднять его в небо в 2026 году. «Ладога» создавалась как замена устаревшим Ан-24, Ан-26 и Як-40. Вместимость базовой пассажирской версии составляла 44 человека. Первый полёт опытного образца, несмотря на смену вектора, разрешено провести в текущем году.
Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что российская авиационная промышленность полностью импортозаместила самолёты менее чем за пять лет, назвав эту работу уникальной (в мировой практике на создание самолёта при наличии готовых наработок, включая подходящий двигатель, может уходить до 10 лет — от начала разработки до первого вылета).
