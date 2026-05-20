Россия вошла в редкий клуб из-за нового Су-57Д

Появление двухместного истребителя пятого поколения Су-57Д вывело Россию в узкий круг стран, работающих над такими самолётами. Об этом пишет американское издание TWZ. Авторы публикации обратили внимание, что новая версия отличается от одноместного Су-57 изменённой кабиной. У Су-57Д удлинённый фонарь с более крутым углом наклона, что позволяет разместить второго члена экипажа.

По оценке TWZ, одна из ключевых задач такого самолёта может быть связана с управлением ведомыми дронами и другими летательными аппаратами. Именно поэтому двухместная версия выглядит важной не только как модификация уже существующего истребителя, но и как элемент будущих пилотируемо-беспилотных систем.

«В настоящее время Китай является единственной другой страной, публично связанной с программой двухместного истребителя пятого поколения, в частности, с вариантом Chengdu J-20S, самолетом, который также широко известен своей связью с пилотируемо-беспилотными системами в рамках растущего семейства китайских боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ведомых истребителей», — говорится в публикации.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил о первом испытательном полёте прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Кадры полёта показала Объединённая авиастроительная корпорация, входящая в «Ростех».

Су-57 относится к российским истребителям пятого поколения. Новая двухместная версия, судя по оценкам западных наблюдателей, может расширить его роль за счёт задач координации и управления в воздухе.