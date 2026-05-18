Неуловимый Су-57 попал на видео при возвращении с боевого задания в зоне СВО

Пявилось редкое видео с истребителем Су-57 в зоне СВО. Обычно этот самолёт почти не попадает в кадр, хотя, как утверждается, используется в ходе спецоперации с её начала. Кадрами поделился телеграм-канал «Военный осведомитель».

В Сети появилось редкое видео с Су-57. Видео © Telegram/ Военный Осведомитель

На ролике истребитель пролетает на малой высоте над российскими бойцами, которые выходили из лесополосы. Предположительно, борт возвращался после выполнения боевого задания, а один из военнослужащих успел снять его на телефон.

Ранее Life.ru сообщал, что новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57 прошла проруливание в рамках наземных испытаний. Окончательное название самолёта пока остаётся открытым. Машина может получить обозначение Су-57Д, Су-57УБ или, как один из вариантов, Су-57ЭД.