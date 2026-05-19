ОАК впервые подняла в воздух прототип двухместного Су-57

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) впервые подняла в воздух двухместный прототип истребителя пятого поколения Су-57. Лётные испытания начались, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит пресс-служба «Ростеха».

«Самолёт, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик будет также обладать функционалом учебно-боевого самолёта и возможностями самолёта боевого управления», — заявил Мантуров.

За штурвалом находился Герой России лётчик-испытатель Сергей Богдан. Полёт прошёл штатно, в строгом соответствии с полётным заданием. В госкорпорации «Ростех» уточнили, что двухместная версия Су-57 может использоваться не только для подготовки пилотов, но и для организации боевых действий объединённых групп пилотируемой и беспилотной авиации.

ОАК впервые подняла в воздух двухместный истребитель Су-57.

Самолёт способен формировать единое информационно-управляющее пространство. базовый Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей круглосуточно, в любых метеоусловиях и при плотных помехах. Благодаря малой заметности он эффективен даже против современных систем ПВО.

Напомним, новая двухместная модификация Су-57 прошла наземные испытания (проруливание). Окончательное название пока не определено: это может быть Су-57Д, Су-57УБ или Су-57ЭД.