15 мая, 18:50

Ил-114-300 успешно прошёл испытания суровыми условиями Арктики

Ил-114-300 прошёл испытания в Арктике. Обложка © Telegram / Минпромторг России

Российский турбовинтовой пассажирский самолёт Ил-114-300 успешно прошёл дополнительную серию сертификационных испытаний в Арктике. Соответствующее сообщение опубликовал Минпромторг РФ.

Ил-114-300 прошёл испытания в Арктике. Фото © Telegram / Минпромторг России

В ходе проверок специалисты оценивали работу пилотажно-навигационного комплекса, включая инерциальную систему БИНС-2015. По словам управляющего директора АО «Ил» Даниила Бренермана, воздушное судно долетело практически до Северного полюса.

Для этого выбрали архипелаг Земля Франца-Иосифа — там, на 80-й параллели, находится самый северный аэродром России. Теперь подтверждено: Ил-114 может использоваться в арктической зоне, заменив устаревшие и иностранные машины своего класса.

«Успешное завершение арктических испытаний Ил-114-300 это важный шаг для развития отечественного авиастроения и обеспечения транспортной доступности самых удалённых регионов России. Этот самолёт способен работать в экстремальных климатических условиях, что особенно актуально для нашей страны с её обширной территорией и разнообразием климатических зон», — подчеркнул замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков,

Летом планируются испытания на высокие температуры, а к началу осени — проверка эксплуатации с грунтовых взлётно-посадочных полос.

Для охраны, поиска и доставки: «‎Ростех» показал сразу 3 новых беспилотника
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что серийный выпуск полностью импортозамещённых самолётов SSJ-100 начнётся в 2027 году. По его словам, программа испытаний по «Суперджетам» выполнена на 80%. Сертификацию планируется завершить в текущем году. Со следующего года машины пойдут в серию.

Юлия Сафиулина
