Для охраны, поиска и доставки: «‎Ростех» показал сразу 3 новых беспилотника

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани представили новейшие многоцелевые беспилотники гражданского назначения. Речь идёт о моделях Fellow, Lightning P и Delta Turbo.

Как сообщили в «Ростехе», эти аппараты можно использовать для мониторинга местности, охраны объектов и доставки грузов. Также на форуме показали комплекс «Бекас» для обнаружения дронов. Среди новинок — малый беспилотник ближнего действия Fellow. Его дальность достигает 30 километров. Аппарат оснащён камерой с гибридным зумом х160, ночным видением, функцией следования за объектом и удержания позиции. Такой дрон может применяться в охранной, антитеррористической и поисково-спасательной работе.

В «Ростехе» отметили, что корпорация расширяет линейку отечественных беспилотных систем разных классов. По оценке компании, российские дроны уже закрывают основные ниши гражданского применения — от мониторинга до внесения удобрений и перевозки грузов.

В госкорпорации также подчеркнули, что отечественные аппараты не уступают зарубежным по функциональности. При этом, как заявили в «Ростехе», они превосходят иностранные аналоги по защищённости от несанкционированного доступа, адаптации под российских заказчиков и доступности обслуживания.

Представленные в Казани беспилотники уже прошли испытания в разных условиях и подтвердили свои характеристики. Отдельный интерес, как ожидают в Ростехе, вызовет комплекс «Бекас», способный эффективно обнаруживать малые дроны.