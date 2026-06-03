Юнашев: На пленарную сессию ПМЭФ с участием Путина заложили три часа

На пленарную сессию Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина в расписании пока отведено три часа. Об этом сообщил корреспондент кремлёвского пула Life.ru Александр Юнашев.

Впрочем, как отметил журналист, опыт прошлых лет подсказывает, что мероприятие вполне может затянуться. Учитывая, что глава государства традиционно отвечает на вопросы после выступления, этот регламент нередко оказывается превышен.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин после переговоров с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан продолжит работу в Кремле. Сегодняшняя программа государственного визита в Большом Кремлёвском дворце включает официальную церемонию встречи, беседу в ограниченном составе, переговоры делегаций двух стран и государственный обед от имени президента РФ в честь высокопоставленной гостьи.