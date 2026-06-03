Песков сообщил о закрытых встречах Путина после переговоров с Танзанией

Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Танзании Самией Сулуху Хасан продолжит рабочий день в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в рамках государственного визита сегодня пройдут мероприятия в Большом Кремлёвском дворце. В программе — официальная встреча, беседа в узком составе, переговоры делегаций двух стран и государственный обед от имени президента России в честь гостьи.

«Путин работает в Кремле», — сказал Песков.

Он добавил, что во второй половине дня у российского лидера запланирован ещё ряд рабочих встреч. Эти мероприятия будут носить непубличный характер, уточнил представитель Кремля.

Самия Сулуху Хасан — первая женщина-президент в истории Танзании. Она пришла к власти в марте 2021 года после смерти Джона Магуфули: до этого занимала пост вице-президента страны. Хасан родом с Занзибара, и её политическая карьера долго была связана с этим полуавтономным регионом, а затем с центральной властью Танзании.

Для России её визит важен в контексте расширения связей с Африкой. По данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, на переговорах планировали обсудить торгово-экономическое сотрудничество, региональные и международные вопросы, а также подготовку к третьему саммиту Россия — Африка.

Ещё один важный нюанс: визит Хасан в Россию называют историческим для двусторонних отношений. По данным танзанийской стороны и СМИ, это первый государственный визит лидера Танзании в Россию более чем за полвека.