Президент Танзании Хасан прибыла в Москву с государственным визитом

Президент Объединённой Республики Танзания Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Борт африканского лидера приземлился в московском аэропорту «Внуково-2», пишет ТАСС.

Кто встречал Хасан, неизвестно. Так не сообщалось, запланированы ли какие-нибудь мероприятия у политика в первый вечер пребывания в РФ.

Напомним, визит Самии Сулуху Хасан анонсировал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Ожидается, что лидер республики проведёт переговоры с главой государства Владимиром Путиным.