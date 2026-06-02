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Регион
2 июня, 18:19

Президент Танзании Хасан прибыла в Москву с государственным визитом

Самия Сулуху Хасан. Обложка © ТАСС / Hindustan Times / IMAGO

Самия Сулуху Хасан. Обложка © ТАСС / Hindustan Times / IMAGO

Президент Объединённой Республики Танзания Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Борт африканского лидера приземлился в московском аэропорту «Внуково-2», пишет ТАСС.

Кто встречал Хасан, неизвестно. Так не сообщалось, запланированы ли какие-нибудь мероприятия у политика в первый вечер пребывания в РФ.

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Напомним, визит Самии Сулуху Хасан анонсировал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Ожидается, что лидер республики проведёт переговоры с главой государства Владимиром Путиным.

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Матвей Константинов
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