Президент Танзании Хасан прибыла в Москву с государственным визитом
Самия Сулуху Хасан. Обложка © ТАСС / Hindustan Times / IMAGO
Президент Объединённой Республики Танзания Самия Сулуху Хасан прибыла в Россию с государственным визитом. Борт африканского лидера приземлился в московском аэропорту «Внуково-2», пишет ТАСС.
Кто встречал Хасан, неизвестно. Так не сообщалось, запланированы ли какие-нибудь мероприятия у политика в первый вечер пребывания в РФ.
Напомним, визит Самии Сулуху Хасан анонсировал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Ожидается, что лидер республики проведёт переговоры с главой государства Владимиром Путиным.
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