ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 14:20

Лидер Танзании Самия Сулуху Хасан посетит Россию с государственным визитом

Обложка © ТАСС / АР /Samia Suluhu Hassan

Обложка © ТАСС / АР /Samia Suluhu Hassan

Президент Объединённой Республики Танзания Самия Сулуху Хасан 3–5 июня посетит Россию с государственным визитом. В рамках поездки запланированы официальная встреча и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. О предстоящем визите главы Танзании сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что Самия Сулуху Хасан одержала убедительную победу на выборах в конце прошлого года. Подготовка визита велась с конца прошлого года, стороны согласовали проведение полноценной государственной поездки, приуроченной, в том числе, к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Танзанией.

В рамках программы визита президент Танзании примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

«Поскольку это визит государственный, будет пышная традиционная церемония официальной встречи в Георгиевском зале Кремля. Лидеры [РФ и Танзании Владимир Путин и Самия Сулуху Хасан] приветствуют друг друга, [играют] гимны, и затем лидеры поздороваются с членами делегаций России и Танзании», — сказал он.

Также запланированы переговоры Путина и Хасан, которые пройдут в двух форматах — сначала в узком составе, затем с участием расширенных делегаций. Рабочие встречи в узком составе состоятся в Зелёной гостиной Кремля, а основная часть переговоров с участием делегаций — в Александровском зале.

Россия ведёт с Танзанией переговоры о введении безвизового режима
Россия ведёт с Танзанией переговоры о введении безвизового режима

Ранее стало известно, какие зарубежные лидеры и высокопоставленные представители примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2026. На центральном мероприятии ПМЭФ, которое состоится в пятницу, 5 июня, выступят президент России Владимир Путин, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • танзания
  • Юрий Ушаков
  • ПМЭФ-2026
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar