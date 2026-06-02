Лидер Танзании Самия Сулуху Хасан посетит Россию с государственным визитом

Президент Объединённой Республики Танзания Самия Сулуху Хасан 3–5 июня посетит Россию с государственным визитом. В рамках поездки запланированы официальная встреча и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. О предстоящем визите главы Танзании сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что Самия Сулуху Хасан одержала убедительную победу на выборах в конце прошлого года. Подготовка визита велась с конца прошлого года, стороны согласовали проведение полноценной государственной поездки, приуроченной, в том числе, к 65-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Танзанией.

В рамках программы визита президент Танзании примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата.

«Поскольку это визит государственный, будет пышная традиционная церемония официальной встречи в Георгиевском зале Кремля. Лидеры [РФ и Танзании Владимир Путин и Самия Сулуху Хасан] приветствуют друг друга, [играют] гимны, и затем лидеры поздороваются с членами делегаций России и Танзании», — сказал он.

Также запланированы переговоры Путина и Хасан, которые пройдут в двух форматах — сначала в узком составе, затем с участием расширенных делегаций. Рабочие встречи в узком составе состоятся в Зелёной гостиной Кремля, а основная часть переговоров с участием делегаций — в Александровском зале.

Ранее стало известно, какие зарубежные лидеры и высокопоставленные представители примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2026. На центральном мероприятии ПМЭФ, которое состоится в пятницу, 5 июня, выступят президент России Владимир Путин, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Танзании Самия Сулуху Хасан.