Стало известно, кто из мировых лидеров выступит на пленарке ПМЭФ-2026

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл, кто из лидеров выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума – 2026.

В центральном мероприятии ПМЭФ в пятницу, 5 июня, примут участие: президент России Владимир Путин, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель главы КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд. Каждый выступит с докладом, после чего состоится дискуссия.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».