Петербург в ожидании ПМЭФ: Life.ru публикует первое видео с площадки

В Петербурге полным ходом идёт подготовка к проведению ПМЭФ-2026. Первые кадры с места показал корреспондент Life.ru.

Судя по видео, на площадке заканчиваются организационные работы перед одним из главных деловых событий года. Город полностью готов к приёму участников, гостей и представителей бизнеса. В ближайшее время подготовка продолжится: пространство будут приводить в порядок, а зоны подготовят для будущих мероприятий.

Напомним, ПМЭФ-2026 пройдёт в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Форум традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и зарубежных делегаций. В рамках деловой программы участники обсудят экономику, инвестиции, международное сотрудничество и развитие ключевых отраслей. Life.ru рассказывал всю самую важную информацию о проведении форума.