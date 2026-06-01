ПМЭФ‑2026: даты, программа, страна-гость и нововведения главного экономического форума Оглавление Когда и где пройдёт ПМЭФ‑2026 Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему» Что обсудят: 5 треков деловой программы Кто приедет — участники, делегации и почётные гости Страна-гость — Саудовская Аравия Китай, Бразилия, Филиппины, Монголия, Лаос, КНДР, страны ЕАЭС Нововведения ПМЭФ‑2026 Что покажет Санкт‑Петербург на полях форума Часто задаваемые вопросы (FAQ) Когда и где пройдёт ПМЭФ‑2026? Кто страна-гость ПМЭФ‑2026? Какая главная тема форума? Кто из иностранных лидеров приедет? Какова стоимость участия в ПМЭФ‑2026? Нужно ли сдавать ПЦР-тест? Будут ли перекрытия улиц в Петербурге? Где смотреть трансляцию пленарного заседания? Будет ли отдельная программа для малого бизнеса? Сколько сессий включено в программу? Заключение ПМЭФ‑2026 пройдёт в Санкт‑Петербурге с 3-го по 6 июня 2026 года. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Страна-гость — Саудовская Аравия. Программа: более 150 сессий. Участники: Китай, Бразилия, Филиппины, Монголия, КНДР и др. 1 июня, 13:52

ПМЭФ-2026 пройдёт в этом году в традиционном формате —насыщенная деловая программа, высокопоставленные гости из десятков стран и огромное количество новых контрактов и договорённостей. Состоится мероприятие на площадке «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 3-го по 6 июня. Предлагаем узнать, какая будет центральная тема форума, о чём будут говорить участники и чего ждут эксперты от события.

Когда и где пройдёт ПМЭФ‑2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) продлится четыре дня, с 3-го по 6 июня 2026 года, в Санкт‑Петербурге на площадке «Экспофорум» уже в 29-й раз. Это крупнейшая выставочная площадка города, оборудованная всем необходимым для проведения мероприятий международного уровня.

Организатором форума является фонд «Росконгресс».

Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»

Ежегодно организаторы форума определяют и центральную тему мероприятия. Так, в 2026 году ею станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Она отражает стремление участников к конструктивному взаимодействию в условиях глобальной неопределённости.

Как заявил советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, «форум — это площадка, где бизнес, государство и гражданское общество не просто обсуждают вызовы, а вырабатывают конкретные решения для обеспечения устойчивого роста своих стран и долгосрочной стабильности в мире».

ПМЭФ-2026: даты и мероприятия. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Что обсудят: 5 треков деловой программы

Выстроена программа ПМЭФ-2026 будет вокруг нескольких важных треков.

Во-первых, обсудят мировую экономику. Эксперты проанализируют текущие тенденции в глобальной экономике, определят влияние геополитических факторов на торговые и инвестиционные потоки, а также пути преодоления дисбалансов.

Разумеется, другим треком станет и российская экономика. Сессии посвятят мерам поддержки бизнеса, стимулированию инвестиций, развитию инфраструктуры и достижению национальных целей развития до 2030 года.

Среда для жизни — ещё один важный блок мероприятия. Участники также обсудят проекты в сфере градостроительства, экологии, здравоохранения и образования, направленные на повышение качества жизни граждан.

Поговорят и о технологиях, определяющих будущее. Сфокусируются участники на прорывных инновациях: искусственном интеллекте, квантовых вычислениях, биотехнологиях, зелёной энергетике и цифровизации промышленности.

И, наконец, ещё один трек форума — человекоцентричность. Темы трека включают развитие человеческого капитала, инклюзивность, социальную ответственность бизнеса и новые модели занятости в эпоху автоматизации.

Кто приедет — участники, делегации и почётные гости

По традиции на форуме соберутся представители бизнеса, государственных структур, международных организаций и научного сообщества. Среди участников ожидаются:

руководители крупнейших российских и зарубежных компаний;

министры и высокопоставленные чиновники из десятков стран;

эксперты ведущих мировых аналитических центров;

представители международных финансовых институтов.

Страна-гость — Саудовская Аравия

В 2026 году Саудовская Аравия выступит в роли страны‑гостя Петербургского международного экономического форума. Участие королевства подчёркивает укрепление стратегического партнёрства между двумя странами — в феврале исполнилось ровно 100 лет с момента установления дипломатических отношений, — а также открывает новые возможности для расширения торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества.

Китай, Бразилия, Филиппины, Монголия, Лаос, КНДР, страны ЕАЭС

Другими подтверждёнными участниками Петербургского международного экономического форума – 2026 года станут Узбекистан, делегация из Монголии, а также представители Лаоса, Филиппин и Бразилии. Помимо них ожидаются государства Юго-Восточной Азии, в частности Таиланд, Вьетнам и Индонезия, пока что они находятся на стадии согласования. Также подтверждены делегации из Китая и КНДР.

Кто приедет на ПМЭФ-2026. Фото © РИА Новости / Алексей Даничев

Всего ожидается, что на форум приедут лица и компании более чем из 130 стран.

Нововведения ПМЭФ‑2026

Для ускорения процедур регистрации и контроля безопасности участники смогут использовать биометрическую идентификацию в аэропортах Санкт‑Петербурга. Система позволит сократить время прохождения досмотра и упростить доступ к мероприятиям форума.

Ещё одним важным моментом будут временные ограничения движения на ключевых магистралях вблизи «Экспофорума» с 3-го по 6 июня. Организаторы рекомендуют заранее планировать маршруты и пользоваться общественным транспортом.

Полностью движение уже перекрыто с 00:00 29 мая и останется заблокировано до 23:59 7 июня на следующих участках на юге города:

Стартовая улица — от Быковской улицы до Внуковской улицы;

Домодедовская улица — от улицы Пилотов до Внуковской улицы;

Внуковская улица — от дома 2 до Домодедовской улицы.

Кроме того, 3 июня с 15:00 до 23:59 в центре Петербурга перекроют Замковую и Кленовую улицы — от Инженерной до Замковой.

Что покажет Санкт‑Петербург на полях форума

На полях форума также будут организованы разные культурные и спортивные события.

ПМЭФ-2026 станет площадкой для проведения фестиваля «Петербургские сезоны» (30 мая — 6 июня). Гостей ждут яркие культурные события: открытие с ретроралли «Ленинград» в квартале «Брусницын», опера «Тамерлан» в Мариинском театре (4 июня), несколько выставок, включая «Русский императив» и «Балет. Земные боги», а также музыкально‑спортивно‑гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта».

Спортивная программа тоже насыщенная: стартует с многодневной велогонки «Золото Ладоги» (26–31 мая). 30 мая пройдут Кубок органов госвласти по футболу и Кубок радио «Монте‑Карло» по гольфу. 4 июня состоится забег по центру Петербурга, а 6 июня — прогулка на сапах по каналам. Кроме того, запланированы Кубок по конной выездке и турниры по гольфу, теннису и парусному спорту.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда и где пройдёт ПМЭФ‑2026?

ПМЭФ‑2026 пройдёт с 3-го по 6 июня 2026 года в Санкт‑Петербурге на площадке «Экспофорум».

Площадка «Экспофорум». Фото © РИА Новости / Константин Чалабов

Кто страна-гость ПМЭФ‑2026?

Страной – гостем ПМЭФ‑2026 станет Саудовская Аравия

Какая главная тема форума?

Центральной темой форума в Санкт-Петербурге стал «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

Кто из иностранных лидеров приедет?

Подтверждено участие министров Саудовской Аравии, делегаций Бразилии и Монголии.

Какова стоимость участия в ПМЭФ‑2026?

От 25 тысяч рублей до 1 632 000 руб., стоимость зависит от выбранного пакета и сроков оплаты.

Нужно ли сдавать ПЦР-тест?

Сдавать ПЦР‑тест нужно только приглашённым на пленарное заседание, в рамках самого ПМЭФ-2026 все ковидные ограничения отменены.

Будут ли перекрытия улиц в Петербурге?

Да, временные ограничения вблизи «Экспофорума» будут.

Где смотреть трансляцию пленарного заседания?

Прямая трансляция будет доступна на официальном сайте ПМЭФ и в соцсетях форума.

Будет ли отдельная программа для малого бизнеса?

Да, 3 июня состоится XI Российский форум малого и среднего предпринимательства, главная тема которого — «Креативный код экономики: новая формула роста МСП».

Сколько сессий включено в программу?

Более 150 сессий, панельных дискуссий и круглых столов.

Заключение

ПМЭФ‑2026, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 3-го по 6 июня, станет площадкой для обмена опытом, заключения стратегических соглашений и формирования новых подходов к решению глобальных экономических задач. Насыщенная программа, представительный состав участников и инновационные решения в организации мероприятия подчёркивают статус форума как ключевого события в международном деловом календаре.

Авторы Андрей Ананьев