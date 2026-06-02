Представитель президента США Родни Кук прибыл в Петербург на ПМЭФ-2026

Представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026. Журналисты встретили его в аэропорту.

Кук возглавляет американскую Комиссию по изящным искусствам и стал первым за несколько лет официальным представителем США на ПМЭФ. В Пулково его встречали, в том числе, сотрудники посольства США в России, однако от комментариев по прибытии он отказался.