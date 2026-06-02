Представитель президента США Родни Кук прибыл в Петербург на ПМЭФ-2026
Обложка © Life.ru
Представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026. Журналисты встретили его в аэропорту.
Кук возглавляет американскую Комиссию по изящным искусствам и стал первым за несколько лет официальным представителем США на ПМЭФ. В Пулково его встречали, в том числе, сотрудники посольства США в России, однако от комментариев по прибытии он отказался.
Согласно программе, 4 июня Кук примет участие в сессии «Россия — США: диалог культур». Среди ожидаемых участников также министр культуры РФ Ольга Любимова, актёр Стивен Сигал, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.
Ранее Life.ru рассказывал, что на ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге приедут представители президента Штатов Дональда Трампа. Кроме того, Американская торговая палата в России совместно с Фондом «Росконгресс» проведут бизнес-диалог «Россия—США». По словам Кука, Москва и Вашингтон заново могут «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.