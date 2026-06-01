Кремль никогда заранее не раскрывает имя главного гостя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в беседе с журналистам напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никогда заранее же это не говорим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно об участии в ПМЭФ американской журналистки Кэндис Оуэнс, особенно известной по расследованию «реального пола» первой леди Франции Брижит Макрон. На её социальные сети подписаны миллионы человек.