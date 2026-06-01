ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 14:01

Песков: Кремль никогда заранее не раскрывает личность главного гостя на ПМЭФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Кремль никогда заранее не раскрывает имя главного гостя на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в беседе с журналистам напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Никогда заранее же это не говорим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

ПМЭФ‑2026: даты, программа, страна-гость и нововведения главного экономического форума
ПМЭФ‑2026: даты, программа, страна-гость и нововведения главного экономического форума

Ранее стало известно об участии в ПМЭФ американской журналистки Кэндис Оуэнс, особенно известной по расследованию «реального пола» первой леди Франции Брижит Макрон. На её социальные сети подписаны миллионы человек.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ПМЭФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar