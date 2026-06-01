Американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс прибыла в Россию для участия в грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Она особенно известно расследованием о мужском поле первой леди Франции Брижит Макрон, на YouTube-канал автора подписаны более шести миллионов человек.

Напомним, вот уже несколько лет Кэндис Оуэнс утверждает, что Брижит Макрон — урождённый мужчина. В сентябре прошлого года она и супруг, президент Франции Эмманюэль Макрон собирались в суде представить опровержения, а недавно суд в Париже даже признал виновными десять человек, которые публично поддерживали утверждения журналистки. Сама расследователь утверждает, что известная чета даже заказала её убийство.