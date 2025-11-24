Журналистка обвинила Макрона в найме киллеров для её убийства за статью о том, что Брижит — мужчина
Журналистка Оуэнс: Макроны оплатили моё убийство, заказав сразу двух людей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американская активистка и журналистка Кэндис Оуэнс, назвавшая Брижит Макрон мужчиной, теперь утверждает, что президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди заказали её убийство. Об этом представительница СМИ рассказала в социальной сети X.
«Макроны <…> оплатили моё убийство. Да, вы правильно поняли. Более конкретно, небольшой группе Национальной жандармерии был дан зелёный свет», – сообщила Оуэнс.
Журналистка заявляет, что у неё есть доказательства и даже имена тех, кто должен её убить. Она сообщила Белому дому и федеральному правительству США о предполагаемом «заговоре Франции и Израиля» и готова предоставить все подробности, включая информацию о международных финансовых операциях через счета во Франции и Канаде.
«Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что для моего убийства была выбрана не только французская убийца, но и израильский убийца-мужчина», – рассказала активистка.
Напомним, в западных СМИ уже давно существует гипотеза о том, что Брижит Макрон — мужчина, выдающий себя за женщину, а в её (или его) паспорте якобы было имя Жан-Мишель Тронье. Жена главы Франции не оставляет попыток пресечь эти инсинуации и уже подавала в суд на журналисток Наташу Рей и Амандин Руа, которые утверждали, что Брижит Макрон — трансгендер*. К слову, не так давно Наташа Рей обратилась в Россию с запросом о предоставлении политического убежища.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.