25 апреля, 00:51

Трамп назвал журналистку Кэндис Оуэнс «мерзким человеком года»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике американскую журналистку и блогершу Кэндис Оуэнс. Республиканец назвал её «мерзким человеком года», а свою публикацию стилизовал под обложку культового журнала Time. Поводом для гнева стали многократные утверждения Оуэнс о том, что супруга французского президента Брижит Макрон «родилась мужчиной».

«Её нападки на первую леди Франции достойны презрения. Я считаю, что <…> у неё чрезвычайно низкий IQ!» — написал президент США в социальной сети Truth Social.

К посту хозяин Белого дома приложил псевдообложку Time с фотографией самой журналистки, на которой крупным планом значились надписи: «Кэнди Оуэнс лжёт, лжёт, лжёт», «защищает насильников» и другие обвинительные комментарии.

Трамп опубликовал псевдообложку Time с фотографией Кэндис Оуэнс. Фото © Truth Social / Donald J. Trump

Ранее президент США Дональд Трамп резко высказался о своём бывшем соратнике, журналисте Такере Карлсоне, назвав его человеком с низким IQ. В том же сообщении глава государства затронул и других публичных фигур. Под удар попали журналистка Мегин Келли и активистка Кэндис Оуэнс — их он также обвинил в отсутствии высокого интеллекта.

Виталий Приходько
