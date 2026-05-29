Россия ведёт с Танзанией переговоры о введении безвизового режима

Россия и Танзания обсуждают введение безвизового режима. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на МИД РФ. В ведомстве отметили, что работа по упрощению поездок с зарубежными партнёрами ведётся на постоянной основе, в том числе с рядом африканских стран.

Согласно дипломатам, тема поднималась на недавних консультациях с танзанийской стороной. В МИД подчеркнули, что Москва заинтересована в таких договорённостях, однако согласование требует времени и совместной работы. Сторонам ещё предстоит найти решения, в связи с этим сейчас преждевременно говорить о сроках и конкретных перспективах.

Помимо Танзании, Россия также ведёт работу по вопросу отмены виз с Замбией, Зимбабве и Мозамбиком.

Ранее в МИД КНР сообщили, что Китай продлевает безвизовый режим с Россией. По решению властей, безвизовый режим для граждан обеих стран будет действовать до конца 2027 года. Россияне с обычными паспортами могут посещать Китай без визы для деловых поездок, туризма, встреч с родными и друзьями, а также для транзита. Срок пребывания в стране не должен превышать 30 дней.