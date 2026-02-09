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Опубликовано 9 февраля, 19:13

Глава МИД Танзании передал Лаврову письмо для Путина

Сергей Лавров и Махмуд Табит Комбо. Обложка © Telegram / МИД России

Сергей Лавров и Махмуд Табит Комбо. Обложка © Telegram / МИД России

Министр иностранных дел Танзании Махмуд Табит Комбо передал российскому коллеге Сергею Лаврову личное послание от президента Танзании Самии Сулуху Хассан для Владимира Путина. Это произошло в рамках их встречи в Москве.

«Это специальное послание Его превосходительству, президенту Владимиру Путину. Мне поручили передать его от имени доктора Самии Сулуху Хассан», — сказал Комбо на встрече с Лавровым.

Глава МИД России заверил, что информация будет доведена до сведения президента.

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Наталья Демьянова
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