Глава МИД Танзании передал Лаврову письмо для Путина

Министр иностранных дел Танзании Махмуд Табит Комбо передал российскому коллеге Сергею Лаврову личное послание от президента Танзании Самии Сулуху Хассан для Владимира Путина. Это произошло в рамках их встречи в Москве.

«Это специальное послание Его превосходительству, президенту Владимиру Путину. Мне поручили передать его от имени доктора Самии Сулуху Хассан», — сказал Комбо на встрече с Лавровым.

Глава МИД России заверил, что информация будет доведена до сведения президента.

Ранее Путин заявлял о готовности стран Африки расширять сотрудничество с Россией в военной и военно-технической сфере. По его словам, интерес африканских государств сохраняется, несмотря на внешнее давление со стороны западных стран. Речь идёт не только о поставках вооружений, но и о закупке другой техники, материалов и изделий. Москва также обсуждает с партнёрами вопросы сопровождения уже переданной техники и обеспечения её дальнейшей эксплуатации.