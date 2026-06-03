В Кремле раскрыли детали речи Путина на ПМЭФ
Песков: Путин в выступлении на ПМЭФ коснётся и политических вопросов
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Президент России Владимир Путин работает над своим выступлением, которое состоится в рамках пленарного заседания Петербургского международного экономического форума. По словам Дмитрия Пескова, глава государства коснётся как экономических, так и политических вопросов.
«Путин будет выступать на ПМЭФ. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам, как у нас в стране, так и на междунаролднром уровне. Но в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе соприкосновение с политическими проблемами налицо. Поэтому и этому будет уделено внимание», — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее в Кремле раскрыли программу Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме – 2026. Глава государства традиционно выступит на пленарном заседании и встретится с главами международных СМИ, также состоится ряд двусторонних встреч.
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