В Кремле раскрыли детали речи Путина на ПМЭФ

«Путин будет выступать на ПМЭФ. Поэтому, конечно же, главная часть выступления будет посвящена экономике, экономическим вопросам, проблемам, как у нас в стране, так и на междунаролднром уровне. Но в наше время не существует очищенной экономики. Так или иначе соприкосновение с политическими проблемами налицо. Поэтому и этому будет уделено внимание», — отметил представитель Кремля.