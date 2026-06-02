Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ-2026

Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 5 июня. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Что касается центрального мероприятия (ПМЭФ), то, как всегда, это пленарное заседание, которое проводится в пятницу. На нем с большой речью выступит наш президент», — сказал он.

После выступления российского лидера слово возьмут участвующие в заседании иностранные гости. Далее начнётся дискуссия, большая часть вопросов будет задаваться президенту.

Напомним, пленарное заседание Петербургского международного экономического форума — 2026 состоится в пятницу, 5 июня. В мероприятии примут участие президент России Владимир Путин, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан, заместитель главы КНР Хань Чжэн и министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман аль-Сауд. Каждый из них выступит с докладом, после чего начнётся дискуссия.