2 июня, 14:11

Путин проведёт большую встречу с главами мировых СМИ на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин 4 июня проведет встречу с руководителями ведущих мировых информационных агентств. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Мероприятие состоится в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума. Начало запланировано на 16:00. В Кремле сообщили, что главными темами разговора станут актуальные вопросы внутренней и внешней политики России, а также ключевые международные события.

Подобные встречи с представителями крупнейших мировых СМИ Путин проводит регулярно во время ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдёт с 3 по 6 июня. Тема мероприятия — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Подробнее о программе президента читайте здесь.

Александра Вишнякова
