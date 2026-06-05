«Куда ветер подует?» Путин предостерёг Европу после ударов ВСУ по ЗАЭС

Президент России Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают серьёзную угрозу не только для России, но и для Европы. Об этом глава государства сказал на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам президента, украинские войска регулярно наносят удары в районе станции. Путин отметил, что в последнее время ситуация стала особенно опасной.

«Совсем уже голову потеряли и нанесли удар прямо по реактору», — заявил президент России.

Глава государства подчеркнул, что в случае повреждения ёмкостей с топливом последствия могут оказаться крайне тяжёлыми. По его словам, заранее невозможно предсказать, куда именно пойдёт заражённый воздух.

«Если ёмкости будут повреждены, то вопрос очень серьёзный: куда ветер подует? Совсем не факт, что в сторону Российской Федерации. А может, в Европу подует», — сказал Путин.

Президент России добавил, что европейским странам, которые поощряют действия киевского режима, стоит задуматься о собственной безопасности.

ЗАЭС регулярно подвергается атакам ВСУ. Сегодня украинский дрон ударил по территории со списанной техникой на станции, есть раненые. Накануне ВСУ провели массированную атаку беспилотниками вблизи объекта: было зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи 330 кВ «Ферросплавная-1».

Сейчас Запорожская АЭС получает электроэнергию для внутренних нужд только по одной линии — ВЛ «Ферросплавная-1». Если она выйдет из строя, энергоблоки придётся переводить на резервные дизель-генераторы.