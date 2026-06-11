В Брянской области после удара ВСУ погиб мужчина, трое ранены

ВСУ атаковали посёлок Белая Берёзка Брянской области. В результате погиб один мирный житель, трое ранены, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранены», — написал он в Telegram-канале.

Один из пострадавших в тяжёлом состоянии, медики оказывают ему помощь.

Ранее ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре в посёлке Белая Берёзка Брянской области. Как сообщил Ковальчук, огонь вёлся из РСЗО «Град», повреждены здание администрации и десять многоквартирных домов.