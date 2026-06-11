Шуваев: 541 житель Белгородской области погиб от ударов ВСУ с 2022 года

С 2022 года в Белгородской области от украинских обстрелов погибли больше 500 человек, ещё почти 4 тысячи получили ранения. Такие цифры привёл в интервью ГТРК «Белгород» временно исполняющий обязанности губернатора региона, Герой России Александр Шуваев.

«С начала СВО при вражеских атаках погиб 541 мирный житель. Ещё 3 928 человек получили ранения», — сказал он.

Он охарактеризовал текущую обстановку в приграничье как напряжённую. Под вражескими ударами продолжают гибнуть мирные жители, в том числе дети. Врио главы региона подчеркнул, что характер атак на инфраструктурные объекты не оставляет сомнений в террористической сущности киевского режима.

За указанный период территория региона подверглась более чем 55 тысячам обстрелов. Огонь вёлся из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также с применением беспилотных летательных аппаратов.

Рассказывая о мерах противодействия, Шуваев выделил два ключевых направления. Первое — это выстраивание координации с Министерством обороны и группировкой войск «Север». Второе — дальнейшее развитие и совершенствование противодроновой защиты.

Сегодня в Минобороны РФ доложили, что за минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили 798 беспилотников ВСУ самолётного типа. Помимо дронов, перехвачены 10 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун».