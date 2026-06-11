Почти 800 целей за день: Российская ПВО отработала по дронам, ракетам и бомбам ВСУ

Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 798 беспилотников ВСУ самолётного типа; Об этом 11 июня сообщили в Минобороны РФ.

Перехвачены также другие воздушные цели. В сводке военного ведомства говорится, что силы противовоздушной обороны сбили 10 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, поражены 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Помимо этого, уничтожены 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ ударили по объектам энергетики, транспорта и местам запуска дронов ВСУ. Всего, по данным российского оборонного ведомства, поражение было нанесено в 142 районах.