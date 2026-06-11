ПВО за ночь сбила 330 дронов, отбив массированную атаку ВСУ на регионы России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 330 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«С 20:00 мск 10 июня по 07:00 мск 11 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 330 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Украинские дроны сбили над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что при атаке беспилотников в регионе пострадали три человека. В Краснодаре обломки БПЛА попали в многоквартирный дом, произошло возгорание, пострадали двое. В Северском районе повреждены несколько частных домовладений, ранен один человек.