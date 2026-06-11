ФСБ обнаружила схрон с иностранным оружием ВСУ в районе Красноармейска

Сотрудники ФСБ РФ по ДНР совместно с военной контрразведкой Центрального военного округа выявили в районе Красноармейска заминированный тайник с вооружением иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

ФСБ выявили тайник ВСУ с вооружением. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Согласно ведомству, тайник Вооружённых сил Украины (ВСУ) был оборудован с расчётом на скрытое хранение и последующее применение вооружения, в том числе в диверсионно-террористических целях. Боеприпасы и вооружение переданы в Министерство обороны России.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники силовых структур обнаружили и изъяли пять ручных гранатомётов натовского производства, турецкий пулемёт SAR 762 MT, канадский пулемёт Colt калибра 7,62 мм, немецкую штурмовую винтовку HK416, итальянскую AR-70/90 Beretta и украинский дробовик Safari HG-105M.

Ранее под Красноармейском обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением, который, по данным УФСБ по ДНР, был оставлен ВСУ для дальнейших диверсий и терактов. Схрон был найден в ходе совместных действий сотрудников УФСБ России по ДНР и военного контрразведчика Тихоокеанского флота. В тайнике обнаружили 10 гранатометов производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат натовского образца.