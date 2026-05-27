Гранатомёты, мины и взрывчатка: ФСБ нашла схрон ВСУ с оружием НАТО для терактов
ФСБ нашла под Красноармейском схрон с иностранным оружием ВСУ для терактов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Militarist
Под Красноармейском обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением, который, по данным УФСБ по ДНР, был оставлен ВСУ для дальнейших диверсий и терактов. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности
Схрон нашли в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудников УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. В ведомстве заявили, что тайник был оборудован при отступлении украинских подразделений.
Внутри обнаружили 10 гранатомётов производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат натовского образца. Всё найденное оружие и боеприпасы передали в Минобороны России.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга. По данным спецслужбы, прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. В районе машинного отделения водолазы нашли на магнитных креплениях два самодельных взрывных устройства. Каждое, как утверждается, содержало около 7 кг пластита и напоминало морскую мину производства НАТО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.