Гранатомёты, мины и взрывчатка: ФСБ нашла схрон ВСУ с оружием НАТО для терактов

Под Красноармейском обнаружили заминированный тайник с иностранным вооружением, который, по данным УФСБ по ДНР, был оставлен ВСУ для дальнейших диверсий и терактов. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности

Схрон нашли в ходе совместных оперативно-боевых мероприятий сотрудников УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота. В ведомстве заявили, что тайник был оборудован при отступлении украинских подразделений.

Внутри обнаружили 10 гранатомётов производства стран НАТО, две осколочно-фугасные мины HE120C и 10 ручных гранат натовского образца. Всё найденное оружие и боеприпасы передали в Минобороны России.

Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила теракт в порту Усть-Луга. По данным спецслужбы, прибывший из Бельгии газовоз «Аррхениус» был заминирован. В районе машинного отделения водолазы нашли на магнитных креплениях два самодельных взрывных устройства. Каждое, как утверждается, содержало около 7 кг пластита и напоминало морскую мину производства НАТО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.