ФСБ и КГБ Белоруссии сорвали ввоз более 500 бомб Киева в Россию для терактов

Федеральная служба безопасности России совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресекла попытку ввоза в Россию более 500 взрывных устройств Киева для подготовки терактов. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ.

«В начале года совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактов», — сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава ведомства отметил, что у российских служб есть и другие примеры взаимодействия со спецслужбами стран СНГ. Однако подробности этих операций, по словам Бортникова, пока раскрывать нецелесообразно.

Ранее в ФСБ рассказали, что украинские спецслужбы использовали смертников, которые до самого взрыва думали, что работают на Россию. Эта тактика применялась противником системно. В 2025–2026 годах зафиксированы три резонансных случая: в Москве, Ставрополе и Луганске.