Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 мая, 07:17

Им говорили «помогите силовикам», а делали «живыми бомбами»: В ФСБ раскрыли тактику терактов Киева

ФСБ: Использованные Украиной смертники думали, что работают на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Украинские спецслужбы использовали смертников, которые до самого взрыва думали, что работают на Россию. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве раскрыли схему вербовки. Исполнителей находили через мошеннические колл-центры и давали им ложные задания. Людей убеждали, что они содействуют российским правоохранителям.

«До момента гибели полагали, что выполняют задания российских силовиков», — привели в спецслужбе детали психологической обработки жертв.

По данным ФСБ, эта тактика применялась противником системно. В 2025–2026 годах зафиксированы три резонансных случая: в Москве, Ставрополе и Луганске.

Один из эпизодов произошел в столице в феврале 2025 года. Жертвой атаки стал глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Параллельно силовики отчитались о предотвращении аналогичного сценария в Белгородской области. Местную жительницу обманным путем склоняли устроить взрыв в людном месте. Трагедию и гибель самой завербованной удалось предотвратить.

Жительница Белгородчины, которую готовили в «живые бомбы», сама обратилась в ФСБ
Ранее в ФСБ сообщили, что с начала 2026 года российским спецслужбам удалось предотвратить более сотни преступлений террористической направленности. Речь идёт о 101 предотвращённом преступлении, включая 78 терактов.

Милена Скрипальщикова
