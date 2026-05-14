Соучастник убийства Армена Саркисяна в Москве предстал перед судом

В Москве перед судом предстал второй соучастник убийства общественника и основателя добровольческого батальона «АрБат» в ДНР Армена Саркисяна. Речь идёт о завербованном украинскими спецслужбами Вараже Манукяне. Его подельник погиб в ходе подрыва, напоминает телеграм-канал Baza.

Расследование в отношении Манукяна уже завершено. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Как установило следствие, план расправы над Саркисяном был разработан ещё весной 2024 года сотрудниками украинских спецслужб. Для исполнения были завербованы несколько человек. Сначала за Саркисяном велась слежка, после чего было принято решение о подрыве.

Для достижения цели были использована переделанная противопехотная мина МОН-50, усиленная дополнительным зарядом пластического взрывчатого вещества и оснащённая средствами дистанционного подрыва. СБУ распределили роли между исполнителями теракта. Один из мужчин устанавливал бомбу, второй дистанционно приводил её в действие.