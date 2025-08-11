В ФСБ раскрыли, что теракт в Москве в феврале 2025 года, унёсший жизнь главы батальона «Арбат» Армена Саркисяна, совершил смертник. По информации ведомства, спецслужбы Украины используют российских пенсионеров в качестве исполнителей преступлений, чтобы затем устранять их как нежелательных свидетелей, избегая выплаты обещанного вознаграждения.

Как отметил оперативный сотрудник ФСБ в видеоматериале, с начала 2025 года украинские спецслужбы всё чаще применяют тактику проведения диверсий, при которой ликвидируют как цель, так и исполнителей. В качестве примеров он привел теракт в московском ЖК «Алые паруса», а также инциденты в Ставрополе и Луганске, где погибли три гражданина России, действовавших под руководством украинских спецслужб.