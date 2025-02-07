Life.ru снял могилу погибшего при взрыве в «Алых Парусах» Армена Саркисяна
Могила Саркисяна утонула в цветах после похорон на Троекуровском кладбище
Life.ru снял могилу погибшего в ЖК «Алые Паруса» основателя батальона «АрБат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна на Троекуровском кладбище в Москве. Место захоронения устлано множеством венков от друзей и близких погибшего.
Могила Армена Саркисяна на Троекуровском кладбище.Видео © Life.ru
На траурной церемонии собралось множество военнослужащих, а охрана кладбища была значительно усилена. Друзья и сослуживцы Саркисяна отправили около 50 венков, среди которых были цветы от родных из различных уголков Крыма, от Союза армян России, а также от бойцов интернациональной бригады «Пятнашка» и отряда «Сарматы», и многих других.
Как сообщал Life.ru, 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице. Саркисяну было 46 лет. Также при взрыве три человека пострадали. Изначально сообщалось, что помимо Саркисяна погиб его охранник, однако позже выяснилось, что второй погибший оказался подрывником-смертником, 58-летним армянином по имени Паруйр М. Позавчера в розыск был объявлен предполагаемый пособник убийцы. По одной из версий Саркисяна убили из-за его табачного бизнеса.
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