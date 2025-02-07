Life.ru снял могилу погибшего при взрыве в «Алых Парусах» Армена Саркисяна

Life.ru снял могилу погибшего в ЖК «Алые Паруса» основателя батальона «АрБат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна на Троекуровском кладбище в Москве. Место захоронения устлано множеством венков от друзей и близких погибшего.

На траурной церемонии собралось множество военнослужащих, а охрана кладбища была значительно усилена. Друзья и сослуживцы Саркисяна отправили около 50 венков, среди которых были цветы от родных из различных уголков Крыма, от Союза армян России, а также от бойцов интернациональной бригады «Пятнашка» и отряда «Сарматы», и многих других.