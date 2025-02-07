Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Эдуардом Лимоновым
Армен Саркисян. Фото © VK / Федерация бокса ДНР
В Москве на Троекуровском кладбище похоронили основателя батальона «АрБат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который погиб после взрыва в московском ЖК «Алые паруса». Его могила находится недалеко от захоронений Владлена Татарского и Эдуарда Лимонова.
Похороны Армена Саркисяна. Видео © Life.ru
На траурной церемонии присутствовало большое количество военных, охрана кладбища была максимально усилена.
Как сообщал Life.ru, 3 февраля в элитном ЖК «Алые Паруса» на северо-западе Москвы прогремел взрыв. Предположительно, целью подрывника был глава Федерации бокса ДНР и основатель добровольческого батальона «АрБат» Армен Саркисян. Он получил тяжёлые ранения и умер в больнице. Саркисяну было 46 лет. Также при взрыве три человека пострадали. Изначально сообщалось, что помимо Саркисяна погиб его охранник, однако позже выяснилось, что второй погибший оказался подрывником-смертником, 58-летним армянином по имени Паруйр М. Позавчера в розыск был объявлен предполагаемый пособник убийцы. По одной из версий Саркисяна убили из-за его табачного бизнеса.