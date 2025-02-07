Армена Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Эдуардом Лимоновым

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили основателя батальона «АрБат» и президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который погиб после взрыва в московском ЖК «Алые паруса». Его могила находится недалеко от захоронений Владлена Татарского и Эдуарда Лимонова.