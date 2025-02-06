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6 февраля, 13:08

Life.ru публикует видео прощания с Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в «Алых Парусах»

На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Арменом Саркисяном

На Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с главой Федерации бокса ДНР и создателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, погибшим в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса». Кадры с церемонии оказались в распоряжении Life.ru.

Церемония прощания с Арменом Саркисяном. Фото © Life.ru

Церемония прощания с Арменом Саркисяном. Фото © Life.ru

Несмотря на полученные тяжёлые ранения, тело Саркисяна на прощании находится в открытом гробу. Проститься с ним пришли близкие друзья и коллеги. На церемонии присутствовала дочь Саркисяна, год назад попавшая в ДТП в Москве, после которого началась перестрелка.

Церемония прощания с Арменом Саркисяном. Видео © Life.ru

Сама церемония проходила в закрытом режиме. Возле входов на кладбище дежурили полицейские.

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Напомним, взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса» на Авиационной улице в Москве утром 3 февраля. В результате погибли два человека: Армен Саркисян, который и был целью покушения, а также смертник, который привёл в действие СВУ. Также три человека пострадали.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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