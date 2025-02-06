Life.ru публикует видео прощания с Арменом Саркисяном, погибшим при взрыве в «Алых Парусах»

На Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с главой Федерации бокса ДНР и создателем батальона «Арбат» Арменом Саркисяном, погибшим в результате взрыва в ЖК «Алые Паруса». Кадры с церемонии оказались в распоряжении Life.ru.

Несмотря на полученные тяжёлые ранения, тело Саркисяна на прощании находится в открытом гробу. Проститься с ним пришли близкие друзья и коллеги. На церемонии присутствовала дочь Саркисяна, год назад попавшая в ДТП в Москве, после которого началась перестрелка.