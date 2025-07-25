СК переквалифицировал дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» на теракт

Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» переквалифицирован на теракт. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов.

«Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт», — сказал он сайту Mk.ru.

Денисов сообщил, что следствие установило: один из сообщников доставил противопехотную мину с модифицированным взрывателем. Двое других участников теракта вели наблюдение. После взрыва один из причастных покинул Россию и теперь привлечён к ответственности заочно.