СК переквалифицировал дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» на теракт
СК: Взрыв в московском ЖК Алые паруса переквалифицирован на теракт
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Взрыв в московском ЖК «Алые паруса» переквалифицирован на теракт. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Максим Денисов.
«Дело об убийстве Саркисяна мы действительно переквалифицировали на теракт», — сказал он сайту Mk.ru.
Денисов сообщил, что следствие установило: один из сообщников доставил противопехотную мину с модифицированным взрывателем. Двое других участников теракта вели наблюдение. После взрыва один из причастных покинул Россию и теперь привлечён к ответственности заочно.
Напомним, что трагедия произошла утром 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице. В лифтовом холе здания сработало установленное взрывное устройство. Сначала сообщалось об одном погибшем, а ещё четверых доставили в больницы в тяжёлом состоянии. Позже столичное управление СКР уточнило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона, действовавшего в Донбассе.