Командир «АрБата» Айк Абрек Гаспарян погиб в зоне СВО

При выполнении боевого задания погиб командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян. Об этом сообщил мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько.

«Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН «АрБат» Айк «Абрек»! — написал он в телеграм-канале.

Боевой путь Гаспаряна начался в ЧВК «Вагнер» в тяжелейших боях за Артёмовск (Бахмут). В январе 2023 года он лично получил от президента Владимира Путина медаль «За отвагу». Позже Гаспарян возглавил «АрБат» в составе Добровольческого корпуса Минобороны РФ. Под его командованием отряд штурмовал Авдеевку и освобождал населённые пункты в Курской области.

До войны Айк был профессиональным бойцом ММА и тренером. В интервью он говорил, что для него СВО — это защита Родины и проверка себя на прочность. Мужчине было 34 года.