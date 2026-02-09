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Опубликовано 9 февраля, 11:04

Командир «АрБата» Айк Абрек Гаспарян погиб в зоне СВО

Обложка © news-kursk

Обложка © news-kursk

При выполнении боевого задания погиб командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян. Об этом сообщил мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько.

«Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН «АрБат» Айк «Абрек»! — написал он в телеграм-канале.

Боевой путь Гаспаряна начался в ЧВК «Вагнер» в тяжелейших боях за Артёмовск (Бахмут). В январе 2023 года он лично получил от президента Владимира Путина медаль «За отвагу». Позже Гаспарян возглавил «АрБат» в составе Добровольческого корпуса Минобороны РФ. Под его командованием отряд штурмовал Авдеевку и освобождал населённые пункты в Курской области.

До войны Айк был профессиональным бойцом ММА и тренером. В интервью он говорил, что для него СВО — это защита Родины и проверка себя на прочность. Мужчине было 34 года.

Убийство основателя добровольческого батальона Саркисяна совершил смертник
Убийство основателя добровольческого батальона Саркисяна совершил смертник

Напомним, в прошлом году погиб основатель батальона «АрБат». 3 февраля в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, сработало взрывное устройство. Столичное управление СКР сообщило, что один из пострадавших скончался в больнице. Им оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона, действовавшего в Донбассе. Заказчиком теракта называли Киев.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Никита Никонов
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