ФСБ: С начала года в России предотвращено 78 терактов

С начала 2026 года в России удалось предотвратить более 100 преступлений террористической направленности, включая десятки терактов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«По оценкам Национального антитеррористического комитета, с начала 2026 года в России предотвращено 101 преступление террористической направленности, в том числе 78 терактов», — говорится в сообщении.

ФСБ России вновь фиксирует неизменно высокую активность украинских спецслужб по поиску исполнителей терактов и диверсий. Вербовка ведётся в интернете, социальных сетях, а также в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Ведомство предупреждает: каждый, кто согласится помогать противнику, будет идентифицирован, привлечён к уголовной ответственности и понесёт заслуженное наказание.